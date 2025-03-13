Рютте каже, що члени НАТО відстають від РФ та Китаю у виробництві зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени Альянсу відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї.

Про це він сказав під час зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Рютте вважає, що НАТО потрібно виробляти більше зброї.

"Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями", – заявив він.

Також генеральний секретар НАТО додав, що Сполучені Штати мають "сильну" оборонну промисловість, але потрібно зробити більше для "нарощування" виробництва.

Під час пресконференції Трамп заявив, що його дії зробили НАТО сильнішим.

Нещодавно французький президент Емманюель Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США. Також Макрон висловив думку, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.

А 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.