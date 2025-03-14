Рютте говорит, что "было бы нормально" восстановить отношения с Россией после войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией должны быть в конце концов нормализованы, как только закончатся боевые действия в Украине.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".

"Но мы еще абсолютно не там, мы должны продолжать давление на них, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам", – сказал он.

Рютте подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы "убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".

Отметим, накануне, 13 марта, Рютте находился с визитом у американского президента Дональда Трампа. Эта встреча состоялась сразу после того, как глава Кремля Владимир Путин высказался относительно "30-дневного перемирия".

Во время встречи с Трампом Рютте заявил, что члены Альянса отстают от России и Китая в производстве оружия, а американский президент похвастался тем, что его приход к власти "сделал НАТО сильнее".