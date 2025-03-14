На півночі Італії оголосили червоне попередження через загрозу повеней через сильні зливи.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 14 березня у регіонах Тоскана та Емілія-Романья почалися сильні дощі, внаслідок чого запровадили червоний рівень попередження.

Situazione critica in #Toscana. Alluvione a Sesto Fiorentino. #Allerta rossa sia oggi che domani in molte zone della regione.

Dettagli su #3bmeteo pic.twitter.com/SI66aDqhzc – 3B Meteo (@3BMeteo) March 14, 2025

Флорентійські рятувальні служби вже отримують десятки повідомлень про машини, заблоковані водою.

"Прошу громадян про максимальну уважність та обережність. Ситуація може погіршуватися до післяобіднього часу, оскільки йдуть інтенсивні безперервні дощі", – застеріг керівник регіону Тоскана Евгеніо Джані.

Італійське агентство ANSA повідомляє, що у Флоренції місцева влада розпорядилася закрити практично усі громадські заклади – школи, ринки, музеї, кладовища. Рішення стосується і наступного дня. Культурні та спортивні події скасовуються.

У травні 2023 року Емілія-Романья постраждала від катастрофічних повеней. Тоді загинули 17 людей, негода завдала збитків на мільярди євро.

Нагадаємо, у січні від повеней постраждав французький регіон Бретань, рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди.

Восени 2024 року катастрофічні повені сталися на сході Іспанії, внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.