Повені на заході Франції загрожують новим районам, рівень води побив багаторічні рекорди

Вже три департаменти у французькій Бретані опинились під "червоним" попередженням через повені; рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На мапі попереджень про повені у червону зону додалися департаменти Морбіан і Атлантична Луара. Ще чотири департаменти під "помаранчевим" попередженням. Складна ситуація зберігатиметься до середи.

🔴 L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique sont en vigilance ROUGE ce mardi en raison des crues majeures de la Seiche et de la Vilaine (médiane & aval). ⚠️ pic.twitter.com/3tEM30Qqor Реклама: January 28, 2025

Метеорологічне агентство Франції повідомляє, що кумулятивна кількість опадів за січень перевищила 170 мм – максимум з 1944 року. "Від початку місяця випало утричі більше опадів за середні показники цього періоду", – зазначають в агентстві.

У департаменті Іль-і-Вілен, який перший постраждав від підтоплень, з вихідних евакуювали вже близько 500 осіб, повідомляє France Bleu.

🔴 #Inondations : une crue historique à Rennes



Le département d'Ille-et-Vilaine est en alerte rouge, des habitants ont dû être évacués. #JT20h pic.twitter.com/DE846Y7vMA – Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 27, 2025

Рівень води у річці Вілен побив показники "історичної" повені 1995 року, річки Сеш – 1966 року.

У регіоні частково перекриті 42 дороги місцевого і національного значення.

#crues #inondations 🛣️🚧🔴Des images de la fermeture de la RN24 à hauteur de Mordelles dans les 2 sens. #IlleEtVilaine #Bretagne – 📸Paul Btn pic.twitter.com/VqwpVtTylh – Météo Bretagne (@MeteoBretagne) January 27, 2025

У Ренні, найбільшому місті цього району, основні шляхи сполучення залишаються доступними, школи й дитсадки працюють, водопровідна вода залишилась доступною.

Повінь почалася вихідними з приходом циклону "Гермінія" слідом за попереднім штормом "Еовін", що завдав чималої шкоди на Британських островах і спричинив рясні опади також на атлантичному узбережжі Франції. Ґрунти після того вже були насичені водою.

Метеорологічна служба Ірландії назвала шторм "Еовін" одним із найсильніших за всю історію спостережень. Внаслідок негоди загинула одна людина.