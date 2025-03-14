На севере Италии объявили красное предупреждение из-за угрозы наводнений

На севере Италии объявили красное предупреждение в связи с угрозой наводнений из-за сильных ливней.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В пятницу 14 марта в регионах Тоскана и Эмилия-Романья начались сильные дожди, в результате чего ввели красный уровень предупреждения.

Situazione critica in #Toscana. Alluvione a Sesto Fiorentino. #Allerta rossa sia oggi che domani in molte zone della regione.

Dettagli su #3bmeteo pic.twitter.com/SI66aDqhzc – 3B Meteo (@3BMeteo) March 14, 2025

Флорентийские спасательные службы уже получают десятки сообщений о заблокированных водой машинах.

"Прошу граждан о максимальной внимательности и осторожности. Ситуация может ухудшаться до послеобеденного времени, поскольку идут интенсивные непрерывные дожди", – предостерег руководитель региона Тоскана Евгенио Джани.

Итальянское агентство ANSA сообщает, что во Флоренции местные власти распорядились закрыть практически все общественные заведения – школы, рынки, музеи, кладбища. Решение касается и следующего дня. Культурные и спортивные события отменяются.

В мае 2023 года Эмилия-Романья пострадала от катастрофических наводнений. Тогда погибли 17 человек, непогода нанесла ущерб на миллиарды евро.

Напомним, в январе от наводнений пострадал французский регион Бретань, уровень воды в местных реках побил многолетние рекорды.

Осенью 2024 года катастрофические наводнения произошли на востоке Испании, в результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.