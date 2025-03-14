Договоренность в Германии о большом финансовом пакете может разблокировать и 3 млрд евро для Украины

Договоренность ключевых политических партий Германии по большому пакету финансирования может открыть путь в том числе для предоставления дополнительной военной помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Представитель действующего немецкого правительства Штеффен Гебештрайт подтвердил, что если в следующий вторник согласованный финансовый пакет будет утвержден в Бундестаге, это должно открыть путь для предоставления Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро.

"Насколько я понял, канцлер сказал, что если будет контрфинансирование, то никаких препятствий для такой договоренности не будет. Тогда это можно будет сделать быстро", – цитирует его Tagesschau.

Британское The Guardian отмечает, что лидер ХДС-ХСС и ожидаемый следующий канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции после договоренности заявил, что Германия готовится выделить дополнительную помощь для Украины на 3 млрд евро, и это может произойти позже в марте.

Перед этим стало известно, что ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленые" достигли договоренности относительно запланированного многомиллиардного финансового пакета на оборону и инфраструктуру.

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