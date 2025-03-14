ЕС призвал "избегать насилия" перед масштабными протестами в Сербии

Европейский Союз призвал власти Сербии уважать право на демонстрации накануне запланированного масштабного антиправительственного протеста, вызванного трагедией на вокзале в городе Новый Сад.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление распространило представительство ЕС в Сербии.

В Евросоюзе заявили, что на фоне запланированных акций протеста "внимательно следят за текущей внутриполитической ситуацией в Сербии".

"Свобода собраний является основополагающим правом, которое необходимо защищать и осуществлять мирным путем, обеспечивая при этом безопасность участников и институтов. Необходимо избегать насилия", – добавили там.

В субботу, 14 марта, в Белграде должны собраться десятки тысяч демонстрантов, которые будут протестовать в связи со смертоносным обвалом навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад в ноябре.

До сих пор протесты были мирными, но в последние дни в Белграде прошло собрание сторонников действующего президента Александара Вучича, что вызвало опасения столкновений.

Сам Вучич ранее на этой неделе заявил, что ожидает от протестующих "организации широкомасштабного насилия".

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