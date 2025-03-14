Члена партії проросійського експремʼєра Чехії вигнали через пістолет у парламенті

Правління чеської партії ANO експремʼєр-міністра Андрея Бабіша вирішило виключити зі свого складу радника однієї зі своїх депутаток Мартіна Суханека через інцидент зі зброєю в нижній палаті парламенту.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Суханек, який консультував депутатку від ANO Гелену Валкову з питань безпеки, 11 березня приніс до нижньої палати парламенту Чехії короткоствольну вогнепальну зброю і забув її в одному з туалетів.

Чоловік спершу намагався сам знайти зброю, але коли не зміг, то звернувся до поліцейської служби охорони парламенту. Зрештою один із депутатів сам знайшов пістолета в іншому туалеті – біля їдальні.

Після інциденту ANO закликало Суханека піти з партії, але він, за словами голови її празького осередку Ондржея Прокопа, не виходить на звʼязок. Тому правління ANO на засіданні у пʼятницю виключило його зі складу партії.

Водночас Суханек продовжує бути головою представництва ANO в адміністративному районі Прага 7 чеської столиці. Якщо він не піде з цієї посади сам, його планують виключити на чергових зборах 14 квітня.

Тим часом Гелена Валкова, колишня міністерка юстиції Чехії, вже повідомила про припинення будь-якої співпраці із Суханеком.

У Чехії – одне з найбільш ліберальних законодавств щодо зброї в Європі. Водночас після смертельної стрілянини у грудні 2023 року чеські законодавці посилили контроль над володінням зброєю.