Члена партии пророссийского экс-премьера Чехии выгнали из-за пистолета в парламенте

Правление чешской партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша решило исключить из своего состава советника одной из своих депутаток Мартина Суханека из-за инцидента с оружием в нижней палате парламента.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Суханек, который консультировал депутата от ANO Хелену Валкову по вопросам безопасности, 11 марта принес в нижнюю палату парламента Чехии короткоствольное огнестрельное оружие и забыл его в одном из туалетов.

Мужчина сначала пытался сам найти оружие, но когда не смог, то обратился в полицейскую службу охраны парламента. В конце концов один из депутатов сам нашел пистолет в другом туалете – возле столовой.

После инцидента ANO призвало Суханека уйти из партии, но он, по словам председателя ее пражской ячейки Ондржея Прокопа, не выходит на связь. Поэтому правление ANO на заседании в пятницу исключило его из состава партии.

В то же время Суханек продолжает быть главой представительства ANO в административном районе Прага 7 чешской столицы. Если он не уйдет с этой должности сам, его планируют исключить на очередном собрании 14 апреля.

Тем временем Хелена Валкова, бывший министр юстиции Чехии, уже сообщила о прекращении любого сотрудничества с Суханеком.

В Чехии – одно из самых либеральных законодательств в отношении оружия в Европе. В то же время после смертельной стрельбы в декабре 2023 года чешские законодатели усилили контроль над владением оружием.