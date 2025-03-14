Разведка Эстонии: Украина организованно выводит войска из Курской области

Разведка Эстонии подтвердила, что Украина постепенно выводит военный контингент из Курской области РФ, а также рассказала о ситуации на Донецком направлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, которого цитирует ERR.

Эстонский разведчик рассказал, что сейчас в российско-украинской войне наиболее активные действия происходят в Курской области. Он отметил: Эстония может подтвердить, что сейчас наблюдается "организованный вывод украинского контингента из Курской области".

В то же время разведывательный центр страны не располагает информацией о том, что РФ значительно увеличила свой контингент на Курском направлении за последние месяцы.

"Действия украинских Вооруженных Сил также свидетельствуют о том, что руководством ВСУ было принято решение об отходе с Курского направления", – сказал он.

Скриншот: DeepState

Кессельманн отметил, что в Курской области все еще продолжаются затяжные бои, которые позволят вывести украинские подразделения.

Также по его словам, в СМИ наблюдается массированная российская пропагандистская кампания.

Говоря о других направлениях, Кессельманн сообщил, что Россия продолжает наступать на Донецкую область, в частности в направлении Покровска.</p

Скриншот: DeepState

10 марта разведка Великобритании писала, что украинские силы обороны провели ряд контратакующих действий в районе Покровска Донецкой области, при этом в Курской области армия РФ оказывает давление на украинские подразделения.

13 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики атаковали позиции Сил обороны 84 раза на 10 направлениях фронта. Самое горячее – Покровское направление, а также продолжаются бои на Курщине, где в течение дня отбили пять атак врага.

14 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что сейчас "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении", вероятно, имея в виду последние события в Курской области РФ.