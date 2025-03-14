У Білому домі уточнили, що Трамп ще не говорив з Путіним

Повідомлення Дональда Трампа про розмову з Владіміром Путіним стосувались зустрічі останнього зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом, а не розмови лідерів.

Таке уточнення зробили в Білому домі, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Плутанину спричинив пост Трампа в соціальних мережах, в якому він привітав обговорення з господарем Кремля і сказав, що "наполегливо просив" Путіна – що звучало так, ніби він говорив з ним особисто.

Нагадаємо, американський президент у своїй соцмережі заявив, що американська сторона мала "дуже хороші і продуктивні дискусії" з Владіміром Путіним.

Як відомо, напередодні у Москві перебував спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Того ж дня Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.