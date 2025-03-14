В Белом доме уточнили, что Трамп еще не говорил с Путиным

Сообщение Дональда Трампа о разговоре с Владимиром Путиным касались встречи последнего со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а не разговора лидеров.

Такое уточнение сделали в Белом доме, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Путаницу вызвал пост Трампа в социальных сетях, в котором он приветствовал обсуждение с хозяином Кремля и сказал, что "настойчиво просил" Путина – что звучало так, будто он говорил с ним лично.

Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона провела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.

Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

В тот же день Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.