У Нідерландах почався суд над підозрюваними в смертельному вибуху у Гаазі

У Нідерландах почався суд над групою чоловіків, яких звинувачують у спричиненні потужного вибуху в житловому будинку у Гаазі, внаслідок чого загинули шестеро людей.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

14 березня почалося перше судове засідання у справі щодо вибуху у кварталі Тарвекамп на початку грудня, коли загинули шестеро людей і ще четверо постраждали. 8-річний хлопчик зі зруйнованої квартири втратив обох батьків і сестру.

Слідство дійшло висновку, що причиною інциденту стала помста з боку колишнього партнера власниці весільного магазину, що розташовувався на першому поверсі будівлі. У справі судять чотирьох осіб, трьох з них звинувачують у вбивстві.

Головний підозрюваний, 33-річний чоловік і його спільники не заперечують, що стали причиною нещастя, але запевняють, що не хотіли таких наслідків.

"Це сталось неумисно. Все абсолютно вийшло з-під контролю, і я дуже шкодую про це", – сказав він.

"Абсолютно ніхто не хотів, щоб це настільки вийшло з-під контролю. Те, що сталося – жахливо", – сказав 24-річний підозрюваний.

Один з чотирьох, який знав про задум, але не брав у ньому участі, вважає, що його не мають вважати винним і він опинився за ґратами "лише через цього ідіота", маючи на увазі автора задуму.

Як з’ясувало слідство, ключовий підозрюваний шукав способи помститися своїй колишній та вирішив завдати шкоди її магазину весільних суконь, що находився на першому поверсі будівлі. Спершу він думав про крадіжку і погрози на стінах, згодом задум переріс у підпал.

Поліція випадково впіймала двох із компанії із закупленими матеріалами за тиждень до події, але оскільки на той момент вони не скоїли нічого протизаконного і не вдалося з’ясувати, що вони мають якісь недобрі наміри, їх відпустили.

Слідство вважає, що чоловік зі спільниками розлили у магазині близько 200 літрів бензину, після чого підпалили усе за допомогою піротехніків. Через випари від розлитого пального це спричинило потужний вибух, що повністю зруйнував секцію будинку.

Виконавців задуму звинувачують у вбивстві шістьох мешканців будівлі. Прокурори вважають, що навіть якщо вбивство не було наміром, чоловіки мали краще усвідомлювати можливі наслідки.

Нагадаємо, вибух стався рано вранці 7 грудня у кварталі Тарвекамп на півночі Гааги, внаслідок нього обвалились уся секція будівлі, від вибухової хвилі постраждали і довколишні будинки.

Міська влада після того заборонила новорічні феєрверки у районі задля спокою постраждалих.