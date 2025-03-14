В Нидерландах начался суд над подозреваемыми в смертельном взрыве в Гааге

В Нидерландах начался суд над группой мужчин, которых обвиняют в мощном взрыве в жилом доме в Гааге, в результате чего погибли шесть человек.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

14 марта началось первое судебное заседание по делу о взрыве в квартале Тарвекамп в начале декабря, когда погибли шесть человек и еще четверо пострадали. 8-летний мальчик из разрушенной квартиры потерял обоих родителей и сестру.

Следствие пришло к выводу, что причиной инцидента стала месть со стороны бывшего партнера владелицы свадебного магазина, который располагался на первом этаже здания. По делу судят четырех человек, троих из них обвиняют в убийстве.

Главный подозреваемый, 33-летний мужчина, и его сообщники не отрицают, что стали причиной несчастья, но уверяют, что не хотели таких последствий.

"Это произошло непреднамеренно. Все абсолютно вышло из-под контроля, и я очень сожалею об этом", – сказал он.

"Абсолютно никто не хотел, чтобы это настолько вышло из-под контроля. То, что произошло – это ужасно", – сказал 24-летний подозреваемый.

Один из четырех, который знал о замысле, но не принимал в нем участия, считает, что его не должны считать виновным и он оказался за решеткой "только из-за этого идиота", имея в виду автора замысла.

Как выяснило следствие, ключевой подозреваемый искал способы отомстить своей бывшей и решил нанести ущерб ее магазину свадебных платьев, который находился на первом этаже здания. Сначала он думал о краже и угрозах на стенах, впоследствии замысел перерос в поджог.

Полиция случайно поймала двоих из компании с закупленными материалами за неделю до происшествия, но поскольку на тот момент они не совершили ничего противозаконного и не удалось выяснить, что они имеют какие-то недобрые намерения, их отпустили.

Следствие считает, что мужчина с сообщниками разлили в магазине около 200 литров бензина, после чего подожгли все с помощью пиротехники. Из-за испарений от разлитого горючего это вызвало мощный взрыв, который полностью разрушил секцию дома.

Исполнителей замысла обвиняют в убийстве шести жителей дома. Прокуроры считают, что даже если убийство не было умыслом, мужчины должны были лучше осознавать возможные последствия.

Напомним, взрыв произошел рано утром 7 декабря в квартале Тарвекамп на севере Гааги, в результате него обвалились вся секция здания, от взрывной волны пострадали и близлежащие дома.

Городские власти после того запретили новогодние фейерверки в районе для спокойствия пострадавших.