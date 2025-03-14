Трамп списав на саркастичність обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години"

Президент США Дональд Трамп пояснив саркастичністю свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну "за 24 години".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон, фрагмент з якого був опублікований 14 березня.

Еткіссон відзначила складність вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що "закінчить цю війну за 24 години".

"Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться", – пояснив президент США.

У цьому ж інтервʼю Трамп заявив, що зусилля з вирішення війни "йдуть добре", і наступного тижня він очікує більше інформації про пропозицію США стосовно припинення вогню.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.