Трамп списал на саркастичность обещание завершить войну в Украине "за 24 часа"

Президент США Дональд Трамп объяснил саркастичностью свое предвыборное обещание решить полномасштабное вторжение России в Украину "за 24 часа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта.

Эткиссон отметила сложность решения полномасштабного вторжения России, одновременно напомнив Трампу, что во время предвыборной кампании он сказал, что "закончит эту войну за 24 часа".

"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. Я бы не завершил. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", – пояснил президент США.

В этом же интервью Трамп заявил, что усилия по решению войны "идут хорошо", и на следующей неделе он ожидает больше информации о предложении США по прекращению огня.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.