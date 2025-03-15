У Чехії стався масштабний збій у роботі залізниці: поїзди затримуються

В Чехії стався серйозний збій у роботі залізниці через вихід з ладу сигнального обладнання ETCS на кілька годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на České noviny.

Система ETCS дозволяє поїздам автоматично зупинятися, втручаючись у разі помилки машиніста або іншої небажаної ситуації, застосовуючи екстрене гальмування.

Через виведення з ладу системи було впроваджено обмеження швидкості поїздів, через що виникли затримки.

Несправність було усунуто близько 10:45 ранку, і система вже знову почала завантажуватися. Затримки поїздів повинні поступово зменшуватися.

"Диспетчери інтенсивно працюють, щоб мінімізувати затримки. Просимо пасажирів продовжувати стежити за останньою інформацією про рух наших поїздів на сайті та в додатку My Train", – зазначили у пресслужбі "Чеської залізниці".

Тим часом ЗМІ повідомляли, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn відчуває величезний дефіцит фінансування для підтримки та розширення своєї залізничної мережі на найближче десятиріччя.

Нещодавно стало відомо, що Deutsche Bahn виплатив 196,8 мільйонів євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів у 2024 році, що стало рекордним показником.