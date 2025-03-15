В Чехии произошел масштабный сбой в работе железной дороги: поезда задерживаются

В Чехии произошел серьезный сбой в работе железной дороги из-за выхода из строя сигнального оборудования ETCS на несколько часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České noviny.

Система ETCS позволяет поездам автоматически останавливаться, вмешиваясь в случае ошибки машиниста или другой нежелательной ситуации, применяя экстренное торможение.

Из-за вывода из строя системы было введено ограничение скорости поездов, из-за чего возникли задержки.

Неисправность была устранена около 10:45 утра, и система уже снова начала загружаться. Задержки поездов должны постепенно уменьшаться.

"Диспетчеры интенсивно работают, чтобы минимизировать задержки. Просим пассажиров продолжать следить за последней информацией о движении наших поездов на сайте и в приложении My Train", – отметили в пресс-службе „Чешской железной дороги".

Между тем СМИ сообщали, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn испытывает огромный дефицит финансирования для поддержки и расширения своей железнодорожной сети на ближайшее десятилетие.

Недавно стало известно, что Deutsche Bahn выплатил 196,8 миллионов евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов в 2024 году, что стало рекордным показателем.