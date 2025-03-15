Прем’єр Британії: Путіну рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін "рано чи пізно" буде змушений сісти за стіл переговорів щодо врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву британського прем’єра наводить Sky News.

Стармер виступив перед початком віртуальної зустрічі світових лідерів, на якій обговорюватимуть питання підтримки миру в Україні.

Очільник уряду Британії сказав своїм колегам, що за останній тиждень відбулося "багато подій", які їм необхідно обговорити.

Говорячи про те, що Україна і США провели переговори в Саудівській Аравії цього тижня, Стармер сказав, що президент Володимир Зеленський показав, що "Україна – сторона миру, тому що він узяв на себе зобов'язання про 30-денне безумовне припинення вогню".

Водночас, за його словами, Путін "намагається відтягнути час".

Стармер підкреслив: якщо господар Кремля "серйозно налаштований на мир, він повинен припинити свої варварські атаки на Україну і погодитися на припинення вогню".

"Я вважаю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозне обговорення. Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, поки це станеться. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, просуватися вперед і готуватися до миру – миру, який буде безпечним і міцним", – наголосив він.

Це означає зміцнення власної оборони України, "готовність самим захищати будь-яку угоду за допомогою коаліції охочих", а також продовжувати "чинити тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", додав британський прем’єр.

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.