"Мы не продаемся": в Гренландии сотни людей протестовали против посягательств Трампа

В субботу, 15 марта, сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа по "аннексии" острова.

Об этом пишут DW и DR, передает "Европейская правда".

Около 800 человек прошли по улицам столицы Нуук с флагами Гренландии и с плакатами: "заставьте Америку уйти", "мы не продаемся".

Фото: DR

Фото: DR

Демонстрация завершилась возле консульства США исполнением гимна Гренландии.

Лидер партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах в Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен заявил: "мы хотим быть самими собой, и наша автономия и свобода никогда не будут обсуждаться".

"Нет ни малейшего шанса, что я буду говорить с Трампом о том, чтобы Гренландия стала частью США. Гренландия будет Гренландией", – заявил он.

The beginning of the demonstration at 1pm



Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025 pic.twitter.com/w42P3GMVwh – Orla Joelsen (@OJoelsen) March 15, 2025

Demonstrators on their way to the US consulate.

Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025



🎥: Erik Jensen – FB. pic.twitter.com/wdMjnpOuLz – Orla Joelsen (@OJoelsen) March 15, 2025

В четверг, 13 марта, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде инициировал встречу лидеров партий острова после очередного заявления президента США Дональда Трампа в отношении острова.

Лидеры гренландских партий на встрече 14 марта отвергли неоднократные призывы Трампа к захвату острова.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия