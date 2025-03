"Мы не продаемся": в Гренландии сотни людей протестовали против посягательств Трампа

В субботу, 15 марта, сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа по "аннексии" острова.

Об этом пишут DW и DR, передает "Европейская правда".

Около 800 человек прошли по улицам столицы Нуук с флагами Гренландии и с плакатами: "заставьте Америку уйти", "мы не продаемся".

Демонстрация завершилась возле консульства США исполнением гимна Гренландии.

Лидер партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах в Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен заявил: "мы хотим быть самими собой, и наша автономия и свобода никогда не будут обсуждаться".

"Нет ни малейшего шанса, что я буду говорить с Трампом о том, чтобы Гренландия стала частью США. Гренландия будет Гренландией", – заявил он.

The beginning of the demonstration at 1pm Nuuk, Greenland 🇬🇱 March 15, 2025 pic.twitter.com/w42P3GMVwh

Demonstrators on their way to the US consulate.

Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025



🎥: Erik Jensen – FB. pic.twitter.com/wdMjnpOuLz