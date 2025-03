Смертельна пожежа у Північній Македонії могла бути спричинена піротехнікою

Міністр внутрішніх справ Північної Македонії Пансі Тошковскі назвав ймовірну причину смертельної пожежі, яка забрала життя понад 50 людей в нічному клубі.

Про це він сказав під час пресконференції у неділю, 16 березня, цитує AP, пише "Європейська правда".

Тошковскі зазначив, що смертельна пожежа могла бути спричинена використанням піротехніки.

Він розповів, що концерт у клубі, на якому були присутні близько 1 500 фанатів, був заповнений переважно молодими людьми.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu