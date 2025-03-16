Смертельна пожежа у Північній Македонії могла бути спричинена піротехнікою

Міністр внутрішніх справ Північної Македонії Пансі Тошковскі назвав ймовірну причину смертельної пожежі, яка забрала життя понад 50 людей в нічному клубі.

Про це він сказав під час пресконференції у неділю, 16 березня, цитує AP, пише "Європейська правда".

Тошковскі зазначив, що смертельна пожежа могла бути спричинена використанням піротехніки.

Він розповів, що концерт у клубі, на якому були присутні близько 1 500 фанатів, був заповнений переважно молодими людьми.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu – Disasters Daily (@DisastersAndI) March 16, 2025

За його словами, деякі з молодих відвідувачів клубу використовували піротехніку, яка й могла спричинити загоряння даху.

Він повідомив, що поліція заарештувала одну людину, але не надав подробиць про її причетність до інциденту.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA – AZ Intel (@AZ_Intel_) March 16, 2025

"Це важкий і дуже сумний день для Македонії. Втрата стількох молодих життів непоправна, а біль родин, коханих і друзів невимірний", – написав прем'єр-міністр Північної Македонії.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз поділяє скорботу і біль народу Північної Македонії.

"Глибоко засмучений трагічною пожежею, яка забрала надто багато молодих життів у Кочані. Мої співчуття всім, хто постраждав від цієї трагедії. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", – написала вона в Х.

У Парижі 27 січня внаслідок великої пожежі серйозно постраждала вежа історичної будівлі, де розташована мерія одного з округів.

У нідерландському місті Арнем у ніч проти 6 березня почалася пожежа в одній з будівель в історичному центрі, після чого вогонь поширився на понад десяток будинків XVIII-XIX сторіч.