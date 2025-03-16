У Північній Македонії загинуло понад 50 людей внаслідок пожежі на концерті

У Північній Македонії внаслідок пожежі на концерті у клубі загинуло понад 50 людей.



Про це повідомляє македонське агентство MIA із посиланням на МВС країни, пише "Європейська правда".

Як зазначається, трагедія сталася у місті Кочани у ніч проти 16 березня, близько 03:00.

Пожежа сталася під час концерту гурту DNK у клубі "Пулс". Попередня причина загоряння – використання піротехнічних засобів.

Очільник внутрішньополітичного відомства країни Пансі Тошковскі заявив, що внаслідок пожежі загинула 51 людина.

Понад сотня постраждалих доставлені до лікарень різних міст країни.

У Парижі 27 січня внаслідок великої пожежі серйозно постраждала вежа історичної будівлі, де розташована мерія одного з округів.

У нідерландському місті Арнем у ніч проти 6 березня почалася пожежа в одній з будівель в історичному центрі, після чого вогонь поширився на понад десяток будинків XVIII-XIX сторіч.