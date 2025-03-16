Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії біля кордону, там заперечують

Азербайджан та Вірменія в неділю, 16 березня, обмінялись взаємними звинуваченнями через повідомлення про нібито обстріл у районі спільного кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Азербайджанське Міністерство оборони стверджує, що близько 9:45 були обстріляні позиції армії Азербайджану на південно-східній ділянці кордону з Вірменією.

У Міноборони Вірменії своєю чергою заявили, що ці твердження не відповідають дійсності.

"Важливо підкреслити, що офіс прем'єр-міністра Республіки Вірменія запропонував створити спільний вірменсько-азербайджанський механізм для розслідування порушень режиму припинення вогню і пов'язаних з ними інцидентів. Однак Азербайджан досі не відповів на цю пропозицію", – ідеться в повідомленні.

Про інцидент стало відомо за кілька днів після того, як Азербайджан і Вірменія окремо оголосили про погодження проєкту мирної угоди, покликаної покласти край багаторічному конфлікту між ними.

Відносини між Баку і Єреваном були напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Карабах – територію, яка є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, і сім прилеглих районів.

Більша частина території була звільнена Азербайджаном під час 44-денної війни за Карабах восени 2020 року, а у вересні 2023 року Баку встановив повний суверенітет над Карабахом.

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