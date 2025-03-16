Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении у границы, там отрицают

Азербайджан и Армения в воскресенье, 16 марта, обменялись взаимными обвинениями из-за сообщения о якобы обстреле в районе общей границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Азербайджанское Министерство обороны утверждает, что около 9:45 были обстреляны позиции армии Азербайджана на юго-восточном участке границы с Арменией.

В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

"Важно подчеркнуть, что офис премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный армяно-азербайджанский механизм для расследования нарушений режима прекращения огня и связанных с ними инцидентов. Однако Азербайджан до сих пор не ответил на это предложение", – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно через несколько дней после того, как Азербайджан и Армения отдельно объявили о согласовании проекта мирного соглашения, призванного положить конец многолетнему конфликту между ними.

Отношения между Баку и Ереваном были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Карабах – территорию, которая является международно признанной частью Азербайджана, и семь прилегающих районов.

Большая часть территории была освобождена Азербайджаном во время 44-дневной войны за Карабах осенью 2020 года, а в сентябре 2023 года Баку установил полный суверенитет над Карабахом.

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