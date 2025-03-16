У Франції митники вилучили понад 800 кг кокаїну з ваговоза

Французька митниця вилучила понад 800 кілограмів кокаїну з ваговоза в зоні відпочинку на шосе, що веде на південному сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Митники вилучили 826 кілограмів наркотиків у суботу, 15 березня, неподалік від автостради, що веде до міста Ліон, і заарештували водія ваговоза – поляка за національністю.

Вартість перехопленого вантажу оцінюється приблизно в 24 мільйони євро, уточнює AFP.

Згідно з офіційними даними, за 2024 рік французька митниця вилучила 53,5 тонни кокаїну – у понад два рази більше, ніж роком раніше.

Нещодавно в уряді Франції висловили занепокоєння тим фактом, що кожна п’ята ДТП зі смертельними наслідками в країні стається через вживання наркотиків.