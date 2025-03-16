У Франції митники вилучили понад 800 кг кокаїну з ваговоза
Новини — Неділя, 16 березня 2025, 16:59 —
Французька митниця вилучила понад 800 кілограмів кокаїну з ваговоза в зоні відпочинку на шосе, що веде на південному сході країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Митники вилучили 826 кілограмів наркотиків у суботу, 15 березня, неподалік від автостради, що веде до міста Ліон, і заарештували водія ваговоза – поляка за національністю.
Вартість перехопленого вантажу оцінюється приблизно в 24 мільйони євро, уточнює AFP.
Згідно з офіційними даними, за 2024 рік французька митниця вилучила 53,5 тонни кокаїну – у понад два рази більше, ніж роком раніше.
Нещодавно в уряді Франції висловили занепокоєння тим фактом, що кожна п’ята ДТП зі смертельними наслідками в країні стається через вживання наркотиків.
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