В уряді Франції непокояться, що наркотики є причиною 20% ДТП

В уряді Франції висловили занепокоєння тим фактом, що кожна п’ята ДТП зі смертельними наслідками в країні стається через вживання наркотиків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр транспорту Франції Філіпп Табаро, якого цитує Le Figaro.

Він коментував ДТП зі шкільним автобусом, яка сталась 30 січня, жертвою якої стала дівчина-підліток.

За словами міністра, аналіз слини водія дав позитивний результат на наркотики.

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Табаро попередив про ризики вживання наркотиків перед тим, як сісти за кермо.

"Кожна п’ята смертельна аварія спричинена наркотиками", – нарікає він.

При цьому чверть (25%) смертельних ДТП спричинена алкоголем.

Табаро також додав, що на дорогах будуть проводитись "дедалі масштабніші" перевірки.

"Я говорив про це...зі своїм колегою, міністром внутрішніх справ Бруно Ретайо, і він сказав, що ми збираємося провести низку заходів для збільшення кількості перевірок. На жаль, те, що було зроблено... проти алкоголю з деякими водіями кілька років тому, доведеться зробити і з наркотиками", – додав він.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок аварії шкільного автобуса у французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном загинула 15-річна дівчина, близько 40 осіб постраждали.

Згодом стало відомо, що у Нідерландах під Роттердамом потрапив у ДТП автобус із 20 пасажирами, четверо з них госпіталізовані.