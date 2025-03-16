Во Франции таможенники изъяли более 800 кг кокаина из грузовика
Новости — Воскресенье, 16 марта 2025, 16:59 —
Французская таможня изъяла более 800 килограммов кокаина из грузовика в зоне отдыха на шоссе, ведущем на юго-востоке страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Таможенники изъяли 826 килограммов наркотиков в субботу, 15 марта, неподалеку от автострады, ведущей в город Лион, и арестовали водителя грузовика – поляка по национальности.
Стоимость перехваченного груза оценивается примерно в 24 миллиона евро, уточняет AFP.
Согласно официальным данным, за 2024 год французская таможня изъяла 53,5 тонны кокаина – более чем в два раза больше, чем годом ранее.
Недавно в правительстве Франции выразили обеспокоенность тем фактом, что каждое пятое ДТП со смертельным исходом в стране происходит из-за употребления наркотиков.
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