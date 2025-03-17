Зеленський: наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення у неділю, 16 березня, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров проінформував його щодо організації наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готуємося до Брюсселя", – сказав він.

Зазначимо, під час минулого "Рамштайну" у лютому, який вперше курувала Велика Британія, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

Своєю чергою міністр оборони Британії Джон Гілі продовжує наполягати, що Україна повинна стати членом НАТО, але цей процес потребуватиме певного часу.