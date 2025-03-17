Укр Рус Eng

Зеленський: наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі

Новини — Понеділок, 17 березня 2025, 08:32 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення у неділю, 16 березня, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров проінформував його щодо організації наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готуємося до Брюсселя", – сказав він.

Зазначимо, під час минулого "Рамштайну" у лютому, який вперше курувала Велика Британія, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

Своєю чергою міністр оборони Британії Джон Гілі продовжує наполягати, що Україна повинна стати членом НАТО, але цей процес потребуватиме певного часу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Зеленський
Реклама: