Зеленский: следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения в воскресенье, 16 марта, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров проинформировал его об организации следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайн" – готовимся к Брюсселю", – сказал он.

Отметим, во время прошлого "Рамштайна" в феврале, который впервые курировала Великобритания, министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Однако впоследствии глава Минобороны США сказал, что его замечания не следует воспринимать как красные линии, а лишь как реальность ситуации.

В свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили продолжает настаивать, что Украина должна стать членом НАТО, но этот процесс потребует определенного времени.