В Латвии из-за наплыва мигрантов хотят частично закрыть КПП на границе с Беларусью

Контрольно-пропускной пункт "Патерниеки" в Краславском крае Латвии на границе с Беларусью хотят частично закрыть, чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LSM+.

Госпогранохрана Латвии обратится к правительству с просьбой временно частично закрыть пункт, разрешив въезд только автомобилям, сообщил начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

По словам Пуятса, КПП закрыли в конце прошлой недели, потому что увидели приближение людей, похожих на иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу. Кроме того, на границу прибыли четыре иммигранта. Во время разговора с ними стало понятно, что поток может быть еще больше.

Чтобы предотвратить возможную эскалацию событий, пункт пропуска закрыли. Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу. Вероятные нарушители уехали.

Начальник Госпогранохраны Латвии признал, что пункт пропуска "Патерниеки" может быть закрыт полностью, но пока возможно его частичное закрытие.

Правительство уже во вторник, 18 марта, может рассмотреть возможность запретить пересекать границу пешком и на велосипедах, разрешив пересечение только на автомобилях.

Пункт может быть закрыт на шесть месяцев, а если поток нарушителей станет критическим, Госпогранохрана Латвии может попросить закрыть его совсем.

Пуятс также подчеркнул, что это первый случай, когда любой пограничный пункт был закрыт немедленно. Ранее были подобные сигналы, и Госпогранохрана Латвии была готова закрыть пункт, но в этом не было необходимости.

Пуятс отметил, что в будущем нельзя исключать скопления большого количества людей у границ Латвии. "Сейчас очень большое количество нарушителей направляется в сторону Польши. Мы не исключаем, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию", – сказал он.

Напомним, в 2023 году президент Латвии заявлял о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.

А в 2023-24 годах закрывали пункт "Силене" на границе Латвии с Беларусью.