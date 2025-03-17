Президент Сербії заявив, що копія Майдану в країні не пройде

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що копія Майдану не пройде в Сербії, яку він обіцяє "берегти і захищати".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні в Instagram, його цитує РТС.

Вучич зосередився на звинуваченні організаторів протестів проти нього у брехні. Він заявив, що під час протестів 15 березня "вони транслювали через усі свої ЗМІ, з антисербським відтінком, що інтернет буде закритий, що соціальні мережі не будуть існувати, тому що так роблять диктатори".

Вучич заявив, що "потім була найбільша брехня".

"Тоді вони придумали історію про звукову гармату, вони знайшли цю звукову гармату і показали її, показали її в руках солдата, члена "Кобри", тільки це не звукова гармата, а протидронна гвинтівка, звичайна протидронна гвинтівка, тому що армія і "Кобра" взагалі не мають звукових гармат. У сербській армії немає звукової гармати", – підкреслив Вучич.

Він зазначив, що "так робили на Майдані" і нагадав про звинувачення у тому, що Віктор Янукович залучив снайперів, які стріляли по людях.

"Так і тут вони почали говорити: "Вучич, ти стріляв у своїх людей". Там не було поранених, ні з ким нічого не сталося, але їм треба щось вигадувати", – сказав Вучич.

Президент Сербії підкреслив, що буде проведене розслідування, і "всі винні в таких брутальних вигадках і брехні будуть притягнуті до відповідальності і постануть перед судом".

"Занадто багато було жартів та ігор про знищення Сербії. Ми будемо захищати Сербію і захистимо її, Сербія переможе", – підкреслив президент Вучич.

Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Студенти, які брали участь в антиурядових протестах, звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад.