Президент Сербии заявил, что копия Майдана в стране не пройдет

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что копия Майдана не пройдет в Сербии, которую он обещает "беречь и защищать".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении в Instagram, его цитирует РТС.

Вучич сосредоточился на обвинении организаторов протестов против него во лжи. Он заявил, что во время протестов 15 марта "они транслировали через все свои СМИ, с антисербским оттенком, что интернет будет закрыт, что социальные сети не будут существовать, потому что так делают диктаторы".

Вучич заявил, что "потом была самая большая ложь".

"Тогда они придумали историю о звуковой пушке, они нашли эту звуковую пушку и показали ее, показали ее в руках солдата, члена "Кобры", только это не звуковая пушка, а противодронная винтовка, обычная противодронная винтовка, потому что армия и "Кобра" вообще не имеют звуковых пушек. В сербской армии нет звуковой пушки", – подчеркнул Вучич.

Он отметил, что "так делали на Майдане" и напомнил об обвинениях в том, что Виктор Янукович привлек снайперов, которые стреляли по людям.

"Так и здесь они начали говорить: "Вучич, ты стрелял в своих людей". Там не было раненых, ни с кем ничего не произошло, но им надо что-то придумывать", – сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что будет проведено расследование, и "все виновные в таких грубых выдумках и лжи будут привлечены к ответственности и предстанут перед судом".

"Слишком много было шуток и игр об уничтожении Сербии. Мы будем защищать Сербию и защитим ее, Сербия победит", – подчеркнул президент Вучич.

Как известно, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считался кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента страны Александара Вучича.

Студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад.