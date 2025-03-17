Прем’єр Литви закликав "не бути чутливими" через рішення США закрити міжнародні медіа

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас закликає "не бути настільки чутливим" до рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити роботу "Голосу Америки" і низки інших медіакомпаній, що фінансувались США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського прем’єра наводить LRT.

За його словами, чинна адміністрація США намагається скоротити бюджетний дефіцит і інколи "під час цих скорочень урізають занадто багато".

"Згадайте програму USAID, коли вона була повністю закрита, а потім частину її повернули. Ми не знаємо, скільки ще повернуть. Тому я б запропонував не бути такими чутливими, а почекати і подивитися, яким буде результат", – сказав Палуцкас.

Раніше стало відомо про скасування фінансування "Радіо Свобода", пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.