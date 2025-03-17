Премьер Литвы призвал "не быть чувствительными" из-за решения США закрыть международные медиа

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призывает "не быть настолько чувствительным" к решению администрации Дональда Трампа заморозить работу "Голоса Америки" и ряда других медиакомпаний, которые финансировались США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского премьера приводит LRT.

По его словам, действующая администрация США пытается сократить бюджетный дефицит и иногда "во время этих сокращений урезают слишком много".

"Вспомните программу USAID, когда она была полностью закрыта, а потом часть ее вернули. Мы не знаем, сколько еще вернут. Поэтому я бы предложил не быть такими чувствительными, а подождать и посмотреть, каким будет результат", – сказал Палуцкас.

Ранее стало известно об отмене финансирования "Радио Свобода", связанной с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.