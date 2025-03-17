Найбільший аеропорт Швейцарії відмовляється від оголошень французькою

У найбільшому за обсягом пасажиропотоку аеропорту Швейцарії, що в Цюриху, вирішили припинити оголошення французькою мовою в межах нової концепції "мінімізації оголошень".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило інформагентство Keystone-SDA.

Речниця аеропорту Цюриха Лівія Калуорі пояснила, що рішення відмовитись від франкомовних оголошень відповідає "міжнародній тенденції" та було ухвалене після аналізу даних користувачів.

Тепер оголошення будуть робитись тільки англійською та німецькою мовами, йдеться в публікації.

За словами Калуорі, п'ять років тому компанія-управитель аеропорту проаналізувала дані про відвідуваність його сайту і виявила, що французьку версію використовував лише 1% користувачів.

Речниця, однак, додала, що пасажири можуть скористатись інтегрованими у браузери перекладачами, якщо їм потрібна інформація французькою.

Провайдер наземних послуг Swissport також підтвердив мовні зміни на запит Keystone-SDA, додавши, що з липня 2024 року наземний персонал більше не робить оголошень французькою.

У 2022 році, нагадаємо, аеропорт Праги на прохання українського посольства відмовився від практики оголошень російською мовою під час посадки на рейси в Україну.