Аеропорт Праги відмовився від оголошень рейсів в Україну російською мовою

Аеропорт Праги на прохання українського посольства відмовився від практики оголошень російською мовою під час посадки на рейси в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За його словами, у посольстві давно намагалися домогтися зміни такої практики, оскільки логіки у дублюванні інформації російською немає ніякої. Однак аеропорт постійно відповідав, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів.

"На нашу думку, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само, як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо - чеською та англійською мовами. Другий же аргумент взагалі звучить дивно, бо російські громадяни транзитом через Україну як правило не літають, оскільки авіасполучення між Україною і країною-агресором вже давно відсутнє" - написав Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

"Радий повідомити, що, взявши до уваги наші аргументи, празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи з сьогоднішнього дня, 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн" - повідомив посол.

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