Крупнейший аэропорт Швейцарии отказывается от объявлений на французском языке

В крупнейшем по объему пассажиропотока аэропорту Швейцарии, что в Цюрихе, решили прекратить объявления на французском языке в рамках новой концепции "минимизации объявлений".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило информагентство Keystone-SDA.

Пресс-секретарь аэропорта Цюриха Ливия Калуори объяснила, что решение отказаться от франкоязычных объявлений соответствует "международной тенденции" и было принято после анализа данных пользователей.

Теперь объявления будут делаться только на английском и немецком языках, говорится в публикации.

По словам Калуори, пять лет назад компания, управляющая аэропортом, проанализировала данные о посещаемости его сайта и обнаружила, что французскую версию использовал лишь 1% пользователей.

Пресс-секретарь, однако, добавила, что пассажиры могут воспользоваться интегрированными в браузеры переводчиками, если им нужна информация на французском.

Провайдер наземных услуг Swissport также подтвердил языковые изменения на запрос Keystone-SDA, добавив, что с июля 2024 года наземный персонал больше не делает объявлений на французском.

В 2022 году, напомним, аэропорт Праги по просьбе украинского посольства отказался от практики объявлений на русском языке во время посадки на рейсы в Украину.