У Португалії визначили дату суду над експремʼєром, звинуваченим у корупції

Суд Лісабона призначив на 3 липня слухання у справі експрем'єра Жозе Сократеша, якому інкримінують шахрайство та корупцію.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

67-річному Сократешу загалом висунули 22 звинувачення, зокрема відмивання грошей, підробку документів і корупцію, які стосуються періоду його перебування на посаді з 2005 по 2011 рік.

Суд португальської столиці оголосив дату судового процесу над ним і близько 20 іншими обвинуваченими – бізнесменами, яким інкримінують фінансові злочини – після зустрічі суддів і адвокатів.

Сам Сократеш у заяві, надісланій португальським ЗМІ, стверджує, що його справа "все ще перебуває на стадії розслідування", тому судовий розгляд "не може відбутися".

Жозе Сократеш здобув перемогу на виборах 2005 року, вперше забезпечивши Соціалістичній партії абсолютну більшість в парламенті.

Але його популярність різко впала на тлі фінансової кризи, через яку у травні 2011 року Лісабон погодився на 78 мільярдів євро допомоги з жорсткими умовами з боку ЄС і Міжнародного валютного фонду.

Після поразки на виборах того ж 2011-го Сократеш пішов у відставку з посади лідера Соціалістичної партії Португалії і переїхав до Парижа.

У листопаді 2014 року поліція затримала експремʼєра в аеропорту Лісабона, після чого він рік пробув під арештом до умовного звільнення, очікуючи на початок суду.