Колишнього прем'єра Португалії судитимуть за відмивання грошей

Колишній прем'єр-міністр Португалії Жозе Сократеш постане перед судом у справі про відмивання грошей і фальсифікацію документів, але з нього зняли серйозніші звинувачення в корупції і отриманні відкатів в розмірі 34 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Схоже, що Хосе Сократеш як прем'єр-міністр отримав матеріальну вигоду. Є ознаки зловживання своїм становищем", - заявив суд в п'ятницю.

Це рішення стало останнім поворотом в скандалі, який охопив Португалію після того, як в листопаді 2014 року поліція затримала Сократеша в аеропорту Лісабона за звинуваченням в корупції, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

Сократеш, який займав пост прем'єр-міністра з 2005 по 2011 рік, провів майже рік у в'язниці та під домашнім арештом до свого умовного звільнення в кінці 2015 року. Він завжди заперечував звинувачення, пояснюючи, що мільйони на його банківські рахунки приходили як позики від друзів.

"Вся велика брехня звинувачення рухнула. Це була величезна несправедливість ... звинувачення було політично мотивованим", - сказав він репортерам після винесення рішення.

З 31 звинувачення, висунутого проти Сократеша, до суду дійшли три пункти звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з документами. Що стосується звинувачень в корупції, суддя розкритикувала слідчих за "непослідовність" і "дії без необхідної ретельності".

Вона визнала деякі докази телефонного прослуховування неприйнятними і сказала, що термін давності минув для більшої частини ймовірних проступків.

"Фактів ... проти обвинуваченого явно недостатньо, щоб підтримати обвинувачення в пасивній корупції в будь-якому випадку", - сказала вона про звинувачення, згідно з яким Сократеш отримав відкати в розмірі понад 20 мільйонів євро від нині неіснуючого банку.

Суддя також відхилила твердження, що Сократеш брав відкати за допомогу в укладанні контрактів з будівельною компанією, в тому числі по житловим проектам в Венесуелі; і заяви про незрозумілі інвестиції в прибережний курорт на узбережжі Алгарве.

Нинішній прем'єр-міністр Антоніу Кошта працював міністром в уряді Сократеша і відвідав свого колишнього боса в тюрмі ще в 2014 році, але зумів дистанціюватися від цієї справи. Сократеш покинув Соціалістичну партію в 2018 році, звинувативши провідних діячів в підтримці висунутих проти нього звинувачень.

Сократеш здобув переконливу перемогу на виборах 2005 року, вперше надавши Соціалістичній партії абсолютну більшість в парламенті. Але його популярність різко впала на тлі європейської фінансової кризи і прийняття в травні 2011 року фінансової допомоги в розмірі 78 мільярдів євро з жорсткими умовами з боку ЄС і Міжнародного валютного фонду. Через місяць виборці вигнали його на позачергових виборах.

Після поразки Сократеш пішов у відставку з поста лідера Соціалістичної партії і переїхав до Парижа.