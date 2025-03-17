В Португалии определили дату суда над экс-премьером, обвиняемым в коррупции

Суд Лиссабона назначил на 3 июля слушания по делу экс-премьера Жозе Сократеша, которому инкриминируют мошенничество и коррупцию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

67-летнему Сократешу в целом выдвинули 22 обвинения, в частности отмывание денег, подделку документов и коррупцию, касающиеся периода его пребывания в должности с 2005 по 2011 год.

Суд португальской столицы объявил дату судебного процесса над ним и около 20 другими обвиняемыми – бизнесменами, которым инкриминируют финансовые преступления – после встречи судей и адвокатов.

Сам Сократеш в заявлении, направленном португальским СМИ, утверждает, что его дело "все еще находится на стадии расследования", поэтому судебное разбирательство "не может состояться".

Жозе Сократеш одержал победу на выборах 2005 года, впервые предоставив Социалистической партии абсолютное большинство в парламенте.

Но его популярность резко упала на фоне финансового кризиса, из-за которого в мае 2011 года Лиссабон согласился на 78 миллиардов евро помощи с жесткими условиями со стороны ЕС и Международного валютного фонда.

После поражения на выборах в том же 2011-м Сократеш ушел в отставку с поста лидера Социалистической партии Португалии и переехал в Париж.

В ноябре 2014 года полиция задержала экс-премьера в аэропорту Лиссабона, после чего он год пробыл под арестом до условного освобождения, ожидая начала суда.