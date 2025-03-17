Глава МЗС Британії каже, що G7 готова тиснути на РФ для згоди на припинення вогню

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що G7 планує подальші кроки зі здійснення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню в Україні.

Заяву британського міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що міністри закордонних справ країн G7 змогли знайти "спільну мову" під час зустрічі в Канаді минулого тижня.

Леммі додав, що пропозиція про припинення вогню тепер на столі, і що "Україна серйозно налаштована на мир", і тепер Владіміру Путіну треба вирішити, як на неї відповісти.

"Зараз Путін перебуває в центрі уваги, Путін повинен відповісти…Моє попередження пану Путіну таке: якщо ви налаштовані серйозно, доведіть це повним і беззастережним припиненням вогню просто зараз", – зазначив глава британського МЗС.

Водночас, за його словами, Путін, схоже, не зацікавлений у припиненні вогню, і тому G7 розглядає можливість подальших дій щодо РФ.

"Якщо Путін не піде на це, а я маю сказати, що поки що не бачу жодних ознак того, що він піде на це, зустріч G7 допомогла нам підготувати інструменти для того, щоб змусити Росію вести серйозні переговори", – підкреслив Леммі.

Він розповів, що на зустрічі в Канаді йшлося про те, "як можна просунутися далі, щоб завдати удару по енергетичному та оборонному секторах, ще більше скоротити доходи від продажу нафти і використовувати заморожені російські активи".

"Водночас ми продовжуватимемо надавати підтримку Україні – європейцям явно необхідно взяти на себе частину цієї відповідальності", – резюмував міністр.

Як відомо, 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Москву "чітко відповісти" щодо можливості припинення вогню в Україні, заявивши, що "Росія не справляє враження країни , що щиро бажає миру".

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.