Глава МИД Британии говорит, что G7 готова давить на РФ для согласия на прекращение огня

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что G7 планирует дальнейшие шаги по оказанию давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в Украине.

Заявление британского министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что министры иностранных дел стран G7 смогли найти "общий язык" во время встречи в Канаде на прошлой неделе.

Лэмми добавил, что предложение о прекращении огня теперь на столе, и "Украина серьезно настроена на мир", и теперь Владимиру Путину надо решить, как на него ответить.

"Сейчас Путин находится в центре внимания, Путин должен ответить...Мое предупреждение господину Путину такое: если вы настроены серьезно, докажите это полным и безоговорочным прекращением огня прямо сейчас", – отметил глава британского МИД.

В то же время, по его словам, Путин, похоже, не заинтересован в прекращении огня, и поэтому G7 рассматривает возможность дальнейших действий в отношении РФ.

"Если Путин не пойдет на это, а я должен сказать, что пока не вижу никаких признаков того, что он пойдет на это, встреча G7 помогла нам подготовить инструменты для того, чтобы заставить Россию вести серьезные переговоры", – подчеркнул Лэмми.

Он рассказал, что на встрече в Канаде речь шла о том, "как можно продвинуться дальше, чтобы нанести удар по энергетическому и оборонному секторам, еще больше сократить доходы от продажи нефти и использовать замороженные российские активы".

"В то же время мы будем продолжать оказывать поддержку Украине – европейцам явно необходимо взять на себя часть этой ответственности", – резюмировал министр.

Как известно, 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Москву "четко ответить „ относительно возможности прекращения огня в Украине, заявив, что "Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира".

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что теперь Россия должна сделать шаги навстречу миру.