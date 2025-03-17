Макрон упевнений, що Трамп відданий справі завершити війну в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про розмову з українським візаві Володимиром Зеленським 17 березня і вкотре закликав Росію погодитись на тимчасове припинення вогню.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Макрон не уточнив подробиць розмови з Зеленським, але відзначив його мужність у звʼязку зі згодою на пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

"Тепер справа за Росією – довести, що вона справді прагне миру. Досить смертей. Досить зруйнованих життів. Досить руйнувань", – зазначив він.

Французький президент закликав до припинення вогню, припинення звірств і повернення депортованих українських дітей.

"Це все умови, які Росія повинна виконати. І я впевнений у відданості президента Трампа цій справі. Тепер ми повинні рухатися вперед з усіма нашими партнерами, щоб представити конкретний мирний план", – вважає Макрон.

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.