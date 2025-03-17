Макрон уверен, что Трамп предан делу завершить войну в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о разговоре с украинским визави Владимиром Зеленским 17 марта и в очередной раз призвал Россию согласиться на временное прекращение огня.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Макрон не уточнил подробностей разговора с Зеленским, но отметил его мужество в связи с согласием на предложение США о 30-дневном прекращении огня.

"Теперь дело за Россией – доказать, что она действительно хочет мира. Хватит смертей. Достаточно разрушенных жизней. Достаточно разрушений", – отметил он.

Французский президент призвал к прекращению огня, прекращению зверств и возвращению депортированных украинских детей.

"Это все условия, которые Россия должна выполнить. И я уверен в преданности президента Трампа этому делу. Теперь мы должны двигаться вперед со всеми нашими партнерами, чтобы представить конкретный мирный план", – считает Макрон.

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.