В Німеччині кажуть, що не хочуть тиску у питанні відправки військ в Україну

Уряд Німеччини не хоче, щоб на нього чинили тиск щодо питання відправки німецьких військ для забезпечення можливої мирної угоди в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує n-tv.

За його словами, хоча "Франція і Велика Британія вже висловили певну готовність" до можливого відправлення військ до України, для Німеччини "не варто робити п'ятий крок раніше за перший".

Гебештрайт вказує на безліч невирішених питань, які необхідно прояснити до введення військ.

Перше питання – чи буде реалізовано пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, висунуту США і підтриману Києвом".

"Російська сторона була досить обережною в цьому питанні", – додав речник.

Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність військових з країн НАТО в Україні. Однак президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.

Повідомляли також, що прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного миротворчого контингенту для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.