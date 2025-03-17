В Германии говорят, что не хотят давления в вопросе отправки войск в Украину

Правительство Германии не хочет, чтобы на него оказывали давление по вопросу отправки немецких войск для обеспечения возможного мирного соглашения в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует n-tv.

По его словам, хотя "Франция и Великобритания уже выразили определенную готовность" к возможной отправке войск в Украину, для Германии "не стоит делать пятый шаг раньше первого".

Гебештрайт указывает на множество нерешенных вопросов, которые необходимо прояснить до ввода войск.

Первый вопрос – будет ли реализовано предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, выдвинутое США и поддержанное Киевом".

"Российская сторона была достаточно осторожной в этом вопросе", – добавил спикер.

Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие военных из стран НАТО в Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.

Сообщалось также, что премьер Британии Кир Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного миротворческого контингента для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.