Мерц впевнений, що Бундестаг проголосує за мільярдний пакет на оборону й інфраструктуру

Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером Німеччини, висловив впевненість у тому, що Будестаг у вівторок схвалить запропоновані багатомільярдні плани фінансування оборони та інфраструктури.

Заяву Мерца наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Щоб домогтися схвалення своєї ініціативи конституційною більшістю, Мерц скликав надзвичайну сесію нижньої палати парламенту, повноваження якої минають.

У теперішньому скликанні Бундестагу ХДС/ХСС Мерца, соціал-демократи та "Зелені" зберігають приблизно 70% місць – саме стільки необхідно для затвердження планів майбутнього канцлера. У новому Бундестазі ультраправа "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві" матимуть блокуючу меншість і можуть завадити схваленню подібних реформ.

Мерц у понеділок висловив упевненість у тому, що його пакет буде ухвалений.

"Я прекрасно розумію, що є питання, і що є сумніви. Я думаю, ми переконали критиків. Є два або три депутати (від ХДС), які хочуть дотримуватися свого рішення не підтримувати (ініціативу)", – сказав він.

Німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Мерцом, домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.

Для того, щоб ухвалити пакет необхідними двома третинами голосів у Бундестазі, ХДС/ХСС разом із соціал-демократами залучили у домовленість "Зелених".

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