Мерц уверен, что Бундестаг проголосует за миллиардный пакет на оборону и инфраструктуру

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии, выразил уверенность в том, что Будестаг во вторник одобрит предложенные многомиллиардные планы финансирования обороны и инфраструктуры.

Заявление Мерца приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Чтобы добиться одобрения своей инициативы конституционным большинством, Мерц созвал чрезвычайную сессию нижней палаты парламента, полномочия которой истекают. В нынешнем созыве Бундестага ХДС/ХСС Мерца, социал-демократы и "Зеленые" сохраняют примерно 70% мест – именно столько необходимо для утверждения планов будущего канцлера.

В нынешнем созыве Бундестага ХДС/ХСС Мерца, социал-демократы и "Зеленые" сохраняют примерно 70% мест – именно столько необходимо для утверждения планов будущего канцлера. В новом Бундестаге ультраправая "Альтернатива для Германии" и "Левые" будут иметь блокирующее меньшинство и могут помешать одобрению подобных реформ.

Мерц в понедельник заявил, что он "уверен" в том, что его пакет будет принят.

"Я прекрасно понимаю, что есть вопросы и что есть сомнения. Я думаю, мы убедили критиков. Есть два или три депутата (от ХДС), которые хотят придерживаться своего решения не поддерживать (инициативу)", – сказал он.

Как известно, немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.

Для того, чтобы принять пакет необходимыми двумя третями голосов в Бундестаге, ХДС/ХСС вместе с социал-демократами привлекли в договоренность "Зеленых".

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