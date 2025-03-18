США відреагували на поновлення Ізраїлем ударів по Газі

Ізраїль повідомив адміністрації президента США Трампа про свої "масштабні удари" по сектору Гази.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, яку цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, адміністрація Трампа і Білий дім "були поінформовані ізраїльтянами з приводу їхніх сьогоднішніх ударів у Газі".

"І, як ясно дав зрозуміти президент Трамп, ХАМАС, хусити, усі ті, хто прагне тероризувати не тільки Ізраїль, а й Сполучені Штати Америки, заплатять за це. Усе пекло розверзнеться", – сказала Лівітт.

Як зазначила речниця Білого дому, "усі терористи на Близькому Сході", а також Іран мають "серйозно поставитися до президента Трампа, коли він каже, що не боїться стати на захист законослухняних людей".

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ісраель Кац віддали наказ про відновлення військової операції в Газі на тлі відмови угруповання ХАМАС звільнити заручників.

Раніше повідомляли, що США вели прямі переговори з ХАМАС у Катарі, намагаючись домогтися звільнення американських заручників і обговорити можливі шляхи завершення війни.

Водночас спецпосланець президента США Дональда Трампа Адам Белер пригрозив бойовикам терористичного угруповання ХАМАС, якщо ті відмовляться звільнити решту утримуваних заручників.