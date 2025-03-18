США отреагировали на возобновление Израилем ударов по Газе

Израиль уведомил администрацию президента США Трампа о своих "масштабных ударах" по сектору Газы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, администрация Трампа и Белый дом "были проинформированы израильтянами по поводу их сегодняшних ударов в Газе".

"И, как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это. Весь ад разверзнется", – сказала Ливитт.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома, "все террористы на Ближнем Востоке", а также Иран должны "серьезно отнестись к президенту Трампу, когда он говорит, что не боится встать на защиту законопослушных людей".

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ о возобновлении военной операции в Газе на фоне отказа группировки ХАМАС освободить заложников.

Ранее сообщалось, что США вели прямые переговоры с ХАМАС в Катаре, пытаясь добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.

В то же время спецпосланник президента США Дональда Трампа Адам Белер пригрозил боевикам террористической группировки ХАМАС, если те откажутся освободить остальных удерживаемых заложников.